Productiehuis Fledge maakt kortfim tijdens lockdown over… lockdown: "Beperkingen omarmen als inspiratie"

14 april 2020

13u21 2 Sint-Niklaas Het Waaslandse productiehuis Fledge trommelde enkele getalenteerde filmmakers op om vanuit lockdown een kortfilm op te nemen in Antwerpen. Van acteren en opname tot regie en postproductie, alles van thuis uit. ‘STUCK’ gaat over een jonge vrouw die het moeilijk heeft met de lockdown. “Een film die weerklank vindt bij iedereen die mentale moeilijkheden ondervindt door de quarantaine.”



Geschreven van thuis uit, geproduceerd van thuis uit, geregisseerd van thuis uit, opgenomen van thuis uit, geacteerd van thuis uit, bijgewerkt van thuis uit, gemixt van thuis uit. De credits van ‘STUCK’ liegen er niet om. Het volledige productieproces van de kortfilm werd door zeven filmmakers van over heel Vlaanderen van thuis uit gevoerd. In STUCK worstelt een jonge vrouw met haar verantwoordelijkheid als individu in deze globale crisis. Blijft ze thuis of lapt ze de lockdownregels aan haar laars?

Drang

“Ik vond het interessant om in het hoofd te kruipen van mensen die nu niet enkel voor zichzelf moeten zorgen maar voor heel de maatschappij”, zegt schrijver en regisseur Maria Leon. “Zou het echt zo erg zijn om toch even naar buiten te gaan? Met een paar maten afspreken, kan toch geen probleem zijn? Het zijn vragen die ons allemaal momenteel bezig houden. Geven we toe aan onze drang? Of blijven we verantwoordelijk en doen we wat er van ons verwacht wordt?”

Koppel

De productieleden werkten allemaal van thuis uit en hielden digitaal contact. Enkel de cameraman en de actrice, die als koppel samenwonen, hadden fysiek contact voor de film. “De gezondheid van onze crewleden is natuurlijk van het grootste belang”, zegt producer Roeland Jeangout. “Het moeilijkste was om een cameraregisseur te vinden die samenwoonde met iemand die zelfverzekerd genoeg moest zijn om voor de camera te durven staan. Met Pieter-Jan en Stéphanie vonden we gelukkig het perfecte duo. Hun persoonlijke connectie zorgde er bovendien voor dat we enorm hard op het intieme en fragiele van de situatie konden spelen.”

WhatsApp

Het opnemen duurde twee avonden waarbij de beelden via WhatsApp naar de regisseur werden gestuurd. “Dat ging eerlijk gezegd erg vlot”, zegt Maria. “Soms helpt het om veraf van de actie te zijn, om het grotere plaatje beter te kunnen blijven zien zonder enige afleiding.”

De postproductie ging dan wel iets stroever. “Elke edit, grading of soundtrack moest heen en weer gestuurd worden met opmerkingen en aanpassingen”, gaat Roeland verder. “Als je fysiek niet bij elkaar zit, is het ook moeilijker om snel dingen uit te proberen. Maar omdat we grading, voice recording en sound mixing simultaan konden lanceren, hebben we de film toch nog op relatief korte periode kunnen finaliseren.”

Inspiratie

Maria Leon en Roeland Jeangout hopen met deze film mensen te inspireren om creatief te blijven en om sterke verhalen te blijven vertellen. “Wat de beperkingen of uitdagingen ook zijn, met flexibiliteit en geloof in een positief resultaat, kunnen we echt mooie dingen blijven maken.”

STUCK is gratis te bekijken en Engels gesproken. Het is een realisatie van Maria Leon (schrijver, regisseur), Roeland Jeangout (producer), Pieter-Jan Claessens (cameraman), Stéphanie Roels (actrice), Tom Syryn (editing), Xavier Dockx (grading), Thomas Houthave (mixing) en Bérangère McNeese (voice-over en recording).

