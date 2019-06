Primeur voor Sint-Carolus: leerwerkplaats in AZ Nikolaas voor studenten laatste jaar HBO5-verpleegkunde JVS

10 juni 2019

19u24 0 Sint-Niklaas Studenten HBO5-verpleegkunde van het Technisch Instituut Sint-Carolus in Sint-Niklaas lopen acht weken stage op de afdeling geriatrie op de campus Beveren van AZ Nikolaas. Het is een primeur voor de opleiding.

Veertien studenten van de opleiding verpleegkunde van Sint-Carolus lopen sinds eind april stage in het AZ Nikolaas in Beveren. Op de afdeling geriatrie worden de studenten onder de vleugels van het vaste afdelingsteam bij de start nauw opgevolgd. Na enkele kennismakingsdagen staan ze zelf in voor de totaalzorg van de twaalf patiënten op de afdeling. Het initiatief is een primeur voor de opleiding en werd mogelijk gemaakt door de ervaring die AZ Nikolaas heeft in het organiseren van leerwerkplaatsen. “Dat is een grote meerwaarde omdat studenten in aanraking komen met het volledige takenpakket van een verpleegkundige. Zo ligt de focus niet alleen op het verzorgen van patiënten, maar ook op de coördinatie van de zorg: het briefen van dokters, de administratie in orde brengen, contacteren van andere leden van het multidisciplinair team, familieleden op de hoogte stellen, enz. Op die manier worden studenten rechtstreeks voorbereid op de realiteit”, klinkt het. Deze week sluiten de studenten hun stage na acht weken af.