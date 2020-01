Prijs van rol witte vuilzakken voor pampers stijgt van 11 naar 17,5 euro JVS

09 januari 2020

13u44 0 Sint-Niklaas Een rol van twintig witte vuilzakken voor pampers kost voortaan 17,5 euro in plaats van 11 euro.

De prijsstijging van de witte vuilzakken gaat vanaf deze maand in. Via de witte vuilzakken kunnen gezinnen de pampers kwijt. De zakken worden niet opgehaald, ze moeten naar het containerpark worden gebracht.

Voor PVDA is het onbegrijpelijk dat er nu ook een prijsstijging komt van de witte vuilzakken. “Het is een forse stijging, van maar liefst 60 procent. Gezinnen die nu bewust omgaan met de vuile pampers van hun kindjes, die apart sorteren en naar het containerpark brengen, worden hiermee flink bestraft”, stelt gemeenteraadslid Jef Maes (PVDA). Eerder hadden PVDA en sp.a al voor een pamperkorting op de afvalfactuur voor jonge gezinnen gepleit, maar die komt er niet. “Het stadsbestuur weigert niet alleen om een pamperkorting toe te staan, ze maken de witte zakken meteen fors duurder. Het lijkt alsof jonge gezinnen moeten uitgemolken worden in plaats van ondersteund.”

“Kostprijs verwerking”

Volgens afvalintercommunale MIWA moeten de tarieven voor luiers in alle MIWA-gemeenten overeenstemmen. Bovendien is de prijsstijging ook een correctie, stelt MIWA-voorzitter Filip Baeyens (N-VA). “We passen de tarieven aan volgens het diftar-principe, wat ook voor het restafval is gebeurd. Het principe is dat de vervuiler betaalt. Daardoor wordt er ook beter gesorteerd nu. En de prijsstijging wordt ook doorgevoerd omwille van de kostprijs van de verwerking.”

MIWA moedigt jonge gezinnen ook aan om meer herbruikbare luiers te gebruiken. “De keuze voor herbruikbare luiers komt heel wat voordeliger uit. De aankoopprijs ligt dan wel een stuk hoger, op het einde van de luierperiode ben je maar liefst 400 tot 700 euro goedkoper af dan wanneer je kiest voor wegwerpluiers. Wegwerpluiers zorgen ook voor een reusachtige afvalberg. In Vlaanderen moet jaarlijks zo’n 70.000 ton wegwerpluiers verbrand worden. Dat is maar liefst 8 procent van de totale hoeveelheid te verbranden restafval.”