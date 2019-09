Prijs van 5.000 euro voor winnend woonproject: oproep naar kandidaten voor Stadsprijs Bouwen 2018-2019 JVS

30 september 2019

11u43 0 Sint-Niklaas Het Sint-Niklase stadsbestuur organiseert een wedstrijd voor een vernieuwend, duurzaam bouwproject of groepsbouwproject met woonfunctie in Sint-Niklaas. Een jury van deskundigen kent een prijs toe ter waarde van 5.000 euro.

Tot 1 december kunnen dossiers worden ingediend bij de stad. Om de Stadsprijs te krijgen voor een vernieuwend, duurzaam bouwproject of groepsbouwproject met woonfunctie zijn er een aantal voorwaarden. Zo moet de stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning verleend zijn na 1 december 2014, de werken moeten zijn uitgevoerd conform de afgeleverde stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning, het gebouw moet volledig afgewerkt zijn bij het indienen van het deelnemingsdossier en wonen moet de hoofdfunctie zijn.

Een jury van deskundigen bepaalt de winnaar, die een prijs van 5.000 euro krijgt.

Indienen kan digitaal tot en met 1 december 2019 via e-mail naar ruimtelijkeplanning@sint-niklaas.be. Info: 03 778 32 30.