Pretcamionet is vertrokken op zomerronde: “Met bubbel van 50 unieke kinderen per week” Joris Vergauwen

06 juli 2020

19u01 0 Sint-Niklaas Kinderen kunnen in juli en augustus in Sint-Niklaas opnieuw rekenen op de pretcamionet, die halt houdt in acht stadswijken. Het is deze zomer wel enigszins anders: per locatie en per week kunnen er maximum vijftig unieke kinderen terecht. Als de vraag groot is, kan er wel een ‘pretstraat’ ingericht worden in de buurt van de pretcamionet.

De pretcamionet is deze week vertrokken. Tot eind augustus brengt het team van de jeugddienst, samen met een viertal jobstudenten, sport en spelletjes voor kinderen tot 12 jaar naar acht stadswijken. Deze week houdt de pretcamionet halt in de Clementwijk.

Dit jaar is alles anders en daar ontsnapt de pretcamionet niet aan. “De pretcamionetbubbel kan maximum vijftig unieke kinderen ontvangen per locatie per week. Kinderen schrijven zich in bij aankomst. Wanneer de bubbel het maximum aantal kinderen heeft bereikt kunnen er helaas geen nieuwe kinderen meer komen meespelen”, leggen jeugdschepen Bart De Bruyne en stadsmedewerker Kato Van der Gucht uit.

Pretstraat

Maandag, op de eerste dag dat de pretcamionet de Clementwijk aandeed, waren er al meteen een dertigtal kinderen ingeschreven. “We verwachten dat de maximumcapaciteit in heel wat buurten de eerste dagen al zal worden bereikt. We willen echter in geen geval dat de coronamaatregelen impact hebben op de speelkansen van de kinderen in de buurt. Daarom roepen we de ‘pretstraat’ in het leven. Dat is een speelstraat in de buurt van de pretcamionet. Daar is speelmateriaal voor kinderen en toezicht van begeleiders. Een tweede pretcamionetbubbel organiseren, is organisatorisch heel moeilijk.”

De activiteiten met de pretcamionet in de wijken vinden telkens plaats van 14 tot 17 uur.

De volgende wijken en buurten komen aan bod:

* 7-10 juli: Clementwijk / Pretstraat: Zwaluwenlaan (van fietswegeltje tot de Nachtegaelenlaan)

* 14-17 juli: Baensland / Pretstraat: Sint-Jansplein (van Land van Waasstraat tot Beneluxstraat)

* 22-24 juli: Jan Breydelplein / Pretstraat: Jacob Van Arteveldestraat (vanaf Jan Breydelplein tot Rode Kruisstraat)

* 28-31 juli: Reynaertpark / Pretstraat: William Griffithstraat

* 4-7 augustus: Elisabethplein / Pretstraat: Prins Leopoldstraat

* 11-14 augustus: Nieuwe Clementwijk / Prestraat: Londenstraat

* 18-21 augustus: Gerdapark / Pretstraat: Klokkendreef

* 25-28 augustus: Fabiolapark / Prestraat: Grasplein en parkeerplekken ter hoogte van de Voskenslaan