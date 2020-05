Pot met frituurollie vat vuur in keuken van appartement, schade blijft gelukkig beperkt Kristof Pieters

02 mei 2020

11u28 0 Sint-Niklaas In een appartement aan de Lamstraat in Sint-Niklaas vatte vrijdagavond een pot met frituurolie vuur in de keuken van een appartement. De schade bleef beperkt tot wat rookontwikkeling en een brandgeur.

De bewoner kon de pot op de grond plaatsen en de hulpdiensten alarmeren. Daarna liep deze met de 4 kinderen naar buiten. Ze bleven allen ongedeerd. De opgeroepen brandweer had de situatie snel onder controle. De keuken liep lichte schade op en er hing eens sterke brandgeur in de woning. Nadat de brandweer de woning grondig verluchtte met een overdrukventilator konden de vader en zijn kinderen weer naar binnen. Door de interventie was de straat gedurende een twintigtal minuten afgesloten voor het verkeer.