Politie zet voortaan fietsteam in: “We schakelen versnelling hoger” Joris Vergauwen

20 september 2019

10u23 12 Sint-Niklaas Het nieuwe fietsteam van de lokale politie van Sint-Niklaas is klaar voor de start. Voortaan zullen 14 agenten dagelijks op mountainbikes patrouille rijden. “Met de fiets kunnen we ons veel sneller en vlotter in het stadsverkeer begeven en zijn we meer zichtbaar en makkelijker aanspreekbaar.”

Het nieuwe fietsteam van de lokale politie is gewapend met acht gewone mountainbikes en twee elektrische mountainbikes. Het bestaat uit 14 leden: 5 vrouwen en 9 mannen. Zij zullen dagelijks op hun mountainbikes op patrouille gaan. “Dit gebeurt vooral op locaties die minder toegankelijk zijn met de politiewagen of combi, zoals bijvoorbeeld voetgangerszones, speelpleinen, parken en wandelpaden”, zegt korpschef Gwen Merckx. “Naast preventief toezicht gaat het fietsteam ook de verkeersveiligheid en de openbare orde handhaven. Toezicht houden op het (fiets)verkeer, de parkeeroverlast en de verkeersdoorstroming, maar ook patrouilleren tijdens de parkfeesten en in recreatiegebied De Ster behoren tot hun takenpakket. Ze zullen niet alleen in het stadscentrum actief zijn, maar worden ook ingezet in de deelgemeenten.”

“Meer zichtbaar en aanspreekbaar”

Het fietsteam bestaat uit leden van de ‘dringende politiehulp’. Het is een aanvulling op de dagelijkse werking van de interventiediensten. “We schakelen hiermee een versnelling hoger. Met de fiets kan de politie zich sneller en vlotter in het stadsverkeer begeven. En op deze manier is de politie ook meer zichtbaar en makkelijker aanspreekbaar voor de inwoners. Er is immers vraag naar meer zichtbare politieaanwezigheid”, aldus burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA).