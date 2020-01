Politie zet voorlopig geen lokfietsen in JVS

17u23 0 Sint-Niklaas De politie gaat voorlopig geen lokfietsen in Sint-Niklaas inzetten in de strijd tegen fietsdiefstallen.

In de gemeenteraad legde N-VA-raadslid Filip Herman het idee voor om lokfietsen in te zetten in de strijd tegen fietsdiefstallen. Lokfietsen zijn uitgerust met een gps-zender, waarmee de politie snel en efficiënt fietsdieven kan opsporen. “In meerdere gemeenten werden al projecten met lokfietsen uitgewerkt. De politiezone Minos, van Wijnegem, Wommelgem, Borsbeek, Mortsel en Boechout, spreekt van een succes. Ook Gent, Mechelen en Hasselt hebben gewerkt of werken met lokfietsen. Enkele fietsendieven die op die manier tegen de lamp liepen, werden veroordeeld. In Nederland konden door het inzetten van lokfietsen al bijna 1.000 fietsen teruggevonden worden. Ook in Sint-Niklaas zou het dus nuttig kunnen zijn in de strijd tegen fietsdiefstallen”, stelde Filip Herman.

De politie van Sint-Niklaas gaat de lokfietsen nog niet inzetten. Enerzijds vraagt het opnieuw bijkomende personeelsinzet, anderzijds zit het aantal geregistreerde fietsdiefstallen volgens de politie de laatste jaren in dalende lijn. De politie houdt de optie evenwel in het achterhoofd, als het aantal fietsdiefstallen opnieuw zou stijgen.