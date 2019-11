Politie waarschuwt hondenbaasjes voor giftig lokaas Kristof Pieters

22 november 2019

17u34 26 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas waarschuwt alle hondenbaasjes om hun dier zeker aan de leiband te houden bij het wandelen. “Wij krijgen weer meldingen binnen dat er giftige lokazen aangetroffen zijn in het wandelgebied rond de Waterstraat, Cadzandstraat, Aartdreef en de ruimere omgeving van de Palingsgatstraat”, laat de politie weten.

Zowel de milieupolitie als het agentschap Natuur en Bos zijn op de hoogte en volgen dit op. Wie iets verdachts opmerkt, wordt gevraagd dit meteen te melden aan de politie.

In het voorjaar waren er in dezelfde omgeving maar ook in de naburige gemeenten Waasmunster en Sint-Pauwels al gelijkaardige feiten. In de Collemanstraat stierf toen een hond door vergiftiging na een wandeling. Toen ging het om een vergiftiging met pesticiden.