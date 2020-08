Politie voert controles op mondmaskerplicht op en patrouilleert nu ook in burger Kristof Pieters

16 augustus 2020

12u05 8 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas heeft de controles op het verplicht dragen van een mondmasker opgevoerd en patrouilleert sinds dit weekend zowel in burger als in uniform. Ook op het recreatiedomein De Ster werden voor de eerste maal pv’s opgesteld voor bezoekers die zondigden tegen de mondmaskerplicht. In totaal kregen een dertigtal mensen een onmiddellijke inning van 250 euro.

In het stadscentrum is het dragen van een mondmasker verplicht in de omgeving van de Grote Markt, de winkelstraten en de uitgaansbuurt. Vrijdagavond werden tussen 19 uur en 1.30 uur in totaal 13 mensen geverbaliseerd omdat ze geen mondmasker droegen. Het ging vooral om jongeren. “Overdag lijken de regels beter opgevolgd te worden”, stelt Andy De Waele van de politie Sint-Niklaas vast. “Hoe later op de avond, hoe nonchalanter er met het mondmasker wordt omgesprongen.”

Er is echter ook een verschil als de politie in uniform of in burger patrouilleert. Zaterdag werden er 14 pv’s opgesteld in de Stationsstraat en opvallend was wel dat de meeste vaststellingen gebeurden door agenten in burger. Bij het zien van een patrouille in uniform zetten mensen vaak nog snel een mondmasker op.

De horeca leeft de coronamaatregelen goed na. Iedereen sloot correct de deuren op het verplichte sluitingsuur. Er werd één overtreding vastgesteld bij een nachtwinkel. Die kreeg een boete van 750 euro.

Op het recreatiedomein De Ster geldt sinds woensdag ook een mondmaskerplicht in de wachtrijen aan de kassa of de horecapunten. Ook op het centrale wandelpad is het dragen van een mondmasker verplicht. Wie op een strandlaken ligt, moet geen masker dragen. “We hebben de voorbije dagen intens gesensibiliseerd en overal hangen affiches. Wie nu nog zondigt, is dus hardleers en vliegt op de bon”, vervolgt De Waele. Dit was zaterdag het geval voor 8 bezoekers. Het was wel geen drukke dag voor het recreatiedomein. Rond 16 uur werden er slechts 1.150 bezoekers geteld terwijl de maximumcapaciteit 3.000 bedraagt. Vrijdag waren er slechts 580 bezoekers. Incidenten waren er nergens.