Politie voert controles mondmaskerplicht op: vanaf nu boetes van 250 euro Kristof Pieters

23 juli 2020

16u03 0 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas heeft de nieuwe richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad niet afgewacht en is vandaag al begonnen met extra controles op de mondmaskerplicht op publieke plaatsen.

“Door het snel stijgende aantal besmettingen is het van cruciaal belang dat we mekaar beschermen door een mondmasker te dragen”, klinkt het. Op de donderdagse markt werd daarom al verscherpt toezicht gehouden. Ook het komende weekend zal je de patrouilles in het uitgaansleven en in de horeca tegenkomen. “De afgelopen dagen hebben we vooral gewaarschuwd maar wie vanaf nu geen mondmasker draagt, riskeert een boete van 250 euro.”