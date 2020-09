Politie voert controles bij schoolbegin op: “Richten ons op àlle weggebruikers” Joris Vergauwen

01 september 2020

14u32 0 Sint-Niklaas In de eerste maand van het nieuwe schooljaar voert de lokale politie van Sint-Niklaas traditiegetrouw het aantal verkeerscontroles intensief op.

“Vanaf de eerste schooldag wordt het meteen een pak drukker op de weg. En elk jaar vallen er nog te veel jeugdige verkeersslachtoffers op weg van en naar school. Daarom zullen we deze maand heel intensief controles uitvoeren, waarbij we ons richten op inbreuken van autobestuurders, fietsers én bromfietsers”, kondigt korpschef Gwen Merckx aan. “We zetten heel wat capaciteit in, zowel in de ochtend- als avondspits. We starten preventief, maar nadien wordt dat repressief. De eerste twee weken van de maand zullen zowel de wijkpolitie als de interventie verkeerstoezicht uitoefenen. De verkeerspolitie doet dat heel de maand september.”

Speciale aandacht is er voor de fietsstraten, waarvan er negen nieuwe zijn. Ook in de schoolstraten, in de schoolomgevingen, in de binnenstad, op de schoolroutes en op de grote invalswegen zullen er de komende weken meer controles zijn. De politie richt zich onder meer op het naleven van de verkeersregels, het tegen de richting in rijden door fietsers, de technische eisen van fietsen en bromfietsen en op snelheid in de zone 30 en in schoolomgevingen. Ook asociaal parkeergedrag, zoals parkeren op voet- en fietspaden, is een belangrijk aandachtspunt.