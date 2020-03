Politie verbaliseert inbreuken tegen samenscholingsverbod Kristof Pieters

19 maart 2020

17u40 0 Lokeren/Sint-Niklaas Verschillende politiezones hebben inbreuken tegen het samenscholingsverbod reeds geverbaliseerd. Zowel in Lokeren als Sint-Niklaas werden er al enkele pv’s opgesteld.

In Lokeren bleef een kwartet mannen woensdagavond hardnekkig samenscholen op een bankje op de Markt, ondanks een waarschuwing van de politie. Omdat ze geen gehoor gaven aan de vraag om huiswaarts te keren, werden ze geverbaliseerd. maanden op verschillende terreinen jongeren aan om zich te spreiden of om naar huis te gaan. Dinsdag werden op verschillende terreinen ook al jongeren aangemaand om zich te spreiden of om naar huis te gaan.

In Sint-Niklaas heeft de politie woensdagavond vijf pv’s opgesteld voor een cafébaas en vier aanwezigen in Belseledorp. Het feit dat deur op slot was en de gordijnen dicht waren speelt daarbij geen enkele rol. Volgens de cafébaas ging het om een samenkomst van enkele vrienden, geen klanten, en was het café helemaal niet open voor het publiek.