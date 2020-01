Politie vat dief die meer dan 40 inbraken pleegde in winkels Kristof Pieters

31 januari 2020

18u08 2 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas heeft een dief kunnen vatten dankzij een alerte burger die op 28 januari na het verspreiden van een opsporingsbericht een verdachte kon aanwijzen.

De man kwam in beeld na een onderzoek door de lokale politie van Sint-Niklaas. Hij werd in verdenking gesteld voor het plegen van meer dan 40 inbraken in handelszaken in Oost-Vlaanderen en werd door de onderzoeksrechter aangehouden.