Politie vat auto-inbreker dankzij alerte burger Kristof Pieters

23 mei 2020

12u04 0 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas heeft vrijdag een auto-inbreker bij de kraag gevat met de hulp van een opmerkzame burger. Die was getuige van een inbraak in een auto en volgde de verdachte terwijl hij de politie alarmeerde.

Een patrouille was vlakbij en kon de dief in de boeien slaan. Het gaat om een persoon die goed gekend is bij de politie. Hij was op zoek naar geld en waardevolle spullen. Hij sloeg toe op de parking van Zwijgershoek en in de Minderbroederstraat. De politie onderzoekt nu of hij ook in aanmerking komt voor een vijftal andere feiten. De man werd gearresteerd en wordt nu voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde.