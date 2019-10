Politie valt met de deur in huis in Terekenwijk voor diefstalpreventieadvies Kristof Pieters

18 oktober 2019

14u52 0 Sint-Niklaas Zaterdag 19 oktober staat de politie Sint-Niklaas voor de deur van verschillende inwoners van de Terekenwijk. Onder het motto ‘samen werken aan veiligheid’ belt de politie tussen 11 en 14 uur aan bij 200 woningen voor een ‘speed-DPA’. Dit is DiefstalPreventieAdvies in sneltempo. Bewoners kunnen eveneens hun fiets ter plaatse laten labelen.

Tijdens de speed-DPA overloopt de politie samen met de inwoners enkele aandachtspunten om inbrekers te weren en diefstal te voorkomen. Onder meer de toestand van sloten, ramen en deuren ontsnapten niet aan de aandacht. “Woninginbraken komen helaas regelmatig voor” zegt diefstalpreventieadviseur Yves Vergauwen van de politie Sint-Niklaas. “We zetten alles op alles om het aantal woninginbraken terug te dringen en daders te vatten.” Sint-Niklaas kent sinds 2015 (met 333 effectieve inbraken) een daling van 51% naar 161 effectieve inbraken in 2018. In 2017 vonden er 252 inbraken plaats. Ook pogingen tot inbraak zitten in dalende lijn: van 179 in 2015 naar 127 in 2017 en 95 in 2018.

De politie benadrukt dat het aanpakken van woninginbraken een kwestie is van ‘samen’ aan veiligheid te werken met de inwoners. Daarom blijft men inzetten op het sensibiliseren van burgers om hen aan te sporen preventieve maatregelen te nemen tegen inbraak en diefstal. Met de actie wil men ook hun alertheid voor verdachte handelingen en personen verhogen en tegelijkertijd de drempel verlagen om hiervan onmiddellijk melding te doen.

Fietsdiefstallen

De politie organiseert tegelijkertijd ook een fietslabeling van 11 tot 14 uur (hoek Kuiperstraat en Strodekkerstraat). Op die manier wil de politie ook fietsdiefstallen een halt toeroepen. Het labelen van fietsen heeft een ontradend effect op fietsdieven, enerzijds en vergemakkelijkt het terugbezorgen van fietsen aan eigenaars, anderzijds. Zo kon de politie Sint-Niklaas vorig jaar 41 van de 43 teruggevonden fietsen via gravering of het label terugbezorgen aan de eigenaar. In 2018 labelde de politie trouwens een 979 fietsen.