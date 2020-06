Politie takelt twee auto’s weg van mindervalidenplaats Kristof Pieters

07 juni 2020

12u22 8 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas heeft vrijdag een gerichte controleactie gedaan op het rechtmatig parkeren op plaatsen die voorzien zijn voor mindervaliden. Daarbij werden twee auto’s getakeld.

De inbreuken werden vastgesteld in de Tabakstraat en in de Watermolendreef. “Acties als deze worden op regelmatige tijdstippen herhaald”, benadrukt korpschef Gwen Merckx. “Op dat vlak hanteren we een nultolerantie.”

In de Tuinlaan en de Hoge Bokstraat heeft de politie vrijdag ook het zwaar vervoer gecontroleerd. In de Hoge Bokstraat werden zes processen-verbaal opgesteld. In de Tuinlaan waren er geen vaststellingen.