Politie stelt vast dat bevolking iets lakser wordt tegenover coronamaatregelen: “Hoe minder buitenruimte, hoe korter het lontje” Kristof Pieters

10 mei 2020

13u27 0 Sint-Niklaas Vanaf vandaag is er een versoepeling van de coronamaatregelen en is beperkt bezoek mogelijk maar ook zaterdag was het overal opvallend druk. De politie van Sint-Niklaas stelde vijf pv’s op voor samenscholingen. “Niet het grote aantal maar we stellen wel vast dat mensen iets lakser worden tegenover de richtlijnen”, zegt korpschef Gwen Merckx. “We moeten regelmatig overtreders terechtwijzen.”

Flagrante overtredingen werden zaterdag nergens vastgesteld. “Het was overal druk maar globaal genomen werden de regels wel toegepast. We stellen echter wel vast dat sommige het moeilijk beginnen krijgen. We zien dat vooral in buurten waar er weinig tuintjes zijn”, legt de korpschef uit. “Daar worden lontjes ook korter. Er zijn meer discussies dan vroeger en men ziet niet altijd het belang meer om de richtlijnen na te leven. Verder hadden we zaterdag ook meer meldingen over nachtlawaai en huiselijk geweld.”

Ook op andere plaatsen stelt de politie een soort van ‘coronamoeheid’ vast. “Dat is onder meer in het station. We spreken mensen aan als ze de regels niet consequent volgen en treden op. We krijgen ook meldingen van regels die in supermarkten niet voldoende worden toegepast. In twee vestigingen moesten we de puntjes op de i zetten. Niet iedereen had er een winkelkar of mandje en men zat er soms gezellig in groepjes te winkelen. Zowel de klanten als uitbaters werden op de vingers getikt. Achteraf zien ze wel in dat ze fout waren. Bij een hercontrole zijn ze meestal wel in orde.”

Volgens de politie werden de richtlijnen in het begin overal strikt toegepast maar de laatste tijd begint het dus wel wat te slabakken. “We moeten dus kort op de bal blijven spelen”, vervolgt Merckx. “Virologen geven hetzelfde signaal. We mogen de maatregelen niet verzwakken om een tweede golf te voorkomen. Als politie willen we onze rol daarin spelen.”

Vanaf morgen gaan opnieuw de winkels open. De politie zal echter haar controles blijven doen. “We zullen nagaan waar mensen naartoe gaan, met hoeveel zitten ze in een auto en zo verder”, zegt Merckx nog.