Politie stelt tiental inbreuken vast bij horecazaken die vrijdag na middernacht open bleven, zaterdag illegaal feestje stil gelegd Kristof Pieters

14 maart 2020

11u23 52 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas heeft vrijdagnacht een tiental horecazaken moeten ontruimen die in overtreding waren met de nieuwe richtlijnen inzake de coronacrisis. Er werd telkens een proces-verbaal opgemaakt. Incidenten waren er nergens. Zaterdag stootte de politie op een illegaal feestje in de omgeving van de Moortelhoekstraat.

De verplichte sluiting van alle cafés komt er op vraag van de Nationale Veiligheidsraad en ging in op vrijdagavond middernacht. De politie van Sint-Niklaas voerde meteen controles uit op het verplichte sluitingsuur van horecazaken. Een aantal bleek duidelijk hardleers. In verschillende cafés bleek er na middernacht nog steeds gefeest te worden. “We hebben de uitbaters meteen gewezen op hun plicht om de deuren om middernacht te sluiten”, zegt commissaris Dirk Oosterlinck van de politie van Sint-Niklaas. “Daarna is iedereen gevraagd om te vertrekken. Incidenten waren er nergens en kort voor 1 uur waren alle zaken dicht.”

De politie heeft bij elke overtreding op het verplichte sluitingsuur de nodige vaststellingen gedaan. Over een eventuele bestraffing beslist de burgemeester.

Illegaal feestje

De horecazaken die vrijdag niet snel genoeg de deuren sloten, komen er wellicht nog vanaf met een verwittiging. Anders ligt het voor inbreuken die nadien werden vastgesteld. Zaterdagavond rond 23.30 uur stootte een politiepatrouille per toeval op een illegaal feestje in een feestzaal in de omgeving van de Moortelhoekstraat. Het feest werd meteen stilgelegd. “We wachten nog op het ministerieel besluit om te weten welke bestraffing er moet volgen, maar in dit geval zal die er zeker komen. Er zijn geen excuses meer mogelijk. De genomen maatregelen zijn intussen voor iedereen voldoende duidelijk.”

In principe kan het GAS-reglement worden toegepast maar die boetes zijn beperkt tot 350 euro. De overheid wil een strengere aanpak van overtreders. Het is niet uitgesloten dat ook aanwezigen beboet gaan worden en dus niet enkel de uitbater.