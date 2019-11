Politie start onderzoek nadat inwoner nazisymbolen gebruikt om parkeerprobleem aan te kaarten Joris Vergauwen

13 november 2019

13u47 26 Sint-Niklaas Ophef bij het veilingbedrijf Vavato en Jorisco in de Passtraat: medewerkers kregen daar een briefje onder de autowisser geschoven met nazisymbolen op. In de anonieme brief worden de parkeerproblemen in de straat aangehaald, ondertekend door onder meer ‘het straatcomité’ en een swastika. “Degoutant”, klinkt het in de buurt. De politie van Sint-Niklaas is met een onderzoek gestart.

Een briefje om een parkeerprobleem aan te kaarten, vergezeld van de symbolen van nazi-Duitsland, dat kregen enkele medewerkers van het veilinghuis Vavato en Jorisco uit de Passtraat in Sint-Niklaas onder de ruitenwissers van hun voorruit geschoven. ‘Gelieve uw auto op uw eigen parking te zetten en niet meer op straat, wij mogen ook niet op uw parking staan’, vermeldt het briefje. Het is ondertekend door ‘het straatcomité’, met daaronder de adelaar en swastika, het wapen van het Derde Rijk van Adolf Hitler.

Wansmakelijk initiatief

In de buurt rond het veilingbedrijf is er volgens bewoners inderdaad een parkeerprobleem. “Vroeger konden we die parking gebruiken, maar door de komst van het bedrijf is dat niet meer mogelijk. We worden nogal agressief van de parking gestuurd. En als ze dan ook nog op straat parkeren, zijn er helemaal geen parkeerplaatsen meer over voor de bewoners.” Over de afkomst van de dreigende brief blijft het echter stil. Het lijkt een wansmakelijk initiatief van een geïsoleerde bewoner, volgens buurtbewoners is er immers helemaal geen straatcomité actief. “En we hebben dit briefje ook nog nooit eerder gezien. Wie dit zou kunnen hebben verspreid? Geen idee”, klinkt het in de Passtraat.

De bewoner die dit briefje op de auto’s achterliet, zal zich allicht ook niet bekendmaken, aangezien het gebruik van nazisymbolen op deze manier strafbaar is. De politie is intussen met een onderzoek gestart.

Wat de initiatiefnemer hiermee wil bereiken, is ook maar de vraag. “Een parkeerprobleem proberen op te lossen door met nazi-symbolen te dreigen, lijkt vooral het werk van een zieke, verwarde geest”, klinkt het.

Het is bovendien niet de eerste keer dat het bedrijf problemen ondervindt. Op de parking is ook al meermaals vandalisme gepleegd.

De bedrijfsleiding van Vavato en Jorisco wil de buurtbewoners net wél tegemoetkomen. “Wij hebben hier een grote private parking. We vragen aan de buurtbewoners om er niet te parkeren tijdens de kantooruren. Dan kan het druk zijn. Buiten de kantooruren kan dat wel, daarom zetten we bewust geen poort of slagboom op de parking. Blijkbaar zijn ze daar niet blij mee. We hebben al veel vandalisme gehad op onze parking. Hier loopt blijkbaar iemand rond met minder fijne bedoelingen.”