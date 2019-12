Politie start ‘donkere dagen-offensief’: extra inzet en waakzaamheid de komende weken JVS

05 december 2019

22u54 0 Sint-Niklaas De donkerste weken van het jaar komen eraan. Het sein voor de politie van Sint-Niklaas om een ‘donkere dagen-offensief’ te lanceren, met extra acties tegen inbraken en rijden onder invloed, maar met ook extra waakzaamheid in de winkelstraten.

De drie weken voor en na Nieuwjaar zijn de meest inbraakgevoelige weken van het jaar. De politie kondigt in Sint-Niklaas verscheidene grotere en kleinere acties tegen inbrekers aan. “Bij grotere acties zullen aan de invalswegen alle voertuigen worden gecontroleerd om inbrekers op heterdaad te betrappen. Bij kleinere acties gebeuren er punctuele controles en wordt er zowel in politievoertuigen als in anonieme auto’s in de wijken gepatrouilleerd”, aldus korpschef Gwen Merckx en burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA).

De politie zal de komende weken ook extra patrouilleren in de winkelstraten, op de grote parkings en aan het Waasland Shopping Center. “In de eindejaarsperiode en in de soldenmaand januari zetten we extra politieploegen in de winkelstraten in. Dat zal niet alleen overdag gebeuren, maar zeker ook rond sluitingstijd en tijdens de koopjeszondagen. Wijkagenten zullen ook in de winkels langsgaan.”

Belangrijk ook in de donkerste weken is dat fietsers over verlichting beschikken. Daarvoor komen er ook extra controles. Daarnaast zet de politie in op de BOB-eindejaarscampagne. “Elke dag zal de politie chauffeurs controleren op rijden onder invloed van alcohol en drugs, vooral in de nachtelijke uren. Bestuurders moeten eerst blazen in een samplingtoestel. Bij een indicatie van alcoholgebruik halen we het ademtoestel boven.”

Tot slot maken ook snelheidscontroles deel uit van het ‘donkere dagen-offensief’. “En controles in straten waar 30 km/u de snelheidslimiet is, horen daar ook bij. Bij vorige controles reed 20 à 50 procent van de chauffeurs te snel in die zones 30. Dat is hallucinant.”

De politie vraagt de inwoners om verdachte zaken of personen te melden op het nummer 03/760.65.00.