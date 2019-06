Politie snelt naar overval, maar valt verkeerde huis binnen. Daar treffen ze cannabisplantage aan Kristof Pieters

05 juni 2019

11u49 34 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas is dinsdag binnengevallen in een woning in de Portugesestraat en trof er een professionele cannabisplantage aan met zo’n vijfhonderdtal planten. De ontdekking is echter puur toeval. De agenten waren namelijk uitgerukt voor een overval bij een bejaarde in dezelfde straat maar hadden een verkeerd huisnummer doorgekregen.

Het was buurtbewoner Rudy D’hoey die de politie per ongeluk op het spoor zette van de cannabisteler. “Hoe groot is de kans dat dit gebeurt? Ik zat er één cijfertje naast met de huisnummer…”

Alles speelde zich af in de anders zo rustige Portugesestraat in Nieuwkerken, een polderweg waar amper vier huizen staan. Rudy werd dinsdagmiddag opgebeld door zijn 86-jarige buurvrouw, helemaal overstuur. “Ze vertelde dat ze net was overvallen”, doet Rudy het relaas. “Twee jonge kereltjes van amper 15 of 16 jaar stonden plots in haar keuken. Eén van hen had een ijzeren staaf in de handen. Ze heeft 20 euro uit haar portemonnee gehaald en dit aan de twee tieners gegeven. Daarna is ze naar buiten gelopen en is ze op haar man beginnen roepen. Slim van haar. Haar echtgenoot is al een tijdje geleden overleden maar dat wisten die overvallers natuurlijk niet. Ze kozen daarop het hazenpad. Daarna heeft ze mij opgebeld omdat ik haar dichtstbijzijnde buur ben.”

Toegestaan

Rudy alarmeerde zelf meteen de politie. “Maar ik maakte daarbij een fout. Ik gaf als huisnummer 4 door terwijl het 3 moest zijn.”

De politie snelde ter plaatse, naar het foute adres, en drong de woning binnen. “Als het om noodsituaties gaat, is dit toegestaan”, klinkt het bij de politie van Sint-Niklaas. “We gingen uit van een overval en dus moest er snel gereageerd worden. Onze mensen troffen er echter sporen aan van een drugsplantage. Ze hebben daarop bijstand gevraagd en zijn dan naar het juiste adres gereden voor het afhandelen van de overval.”

In de vrijstaande woning werd op de zolderverdieping nadien een professionele cannabisplantage gevonden met zo’n 500-tal planten. De woning werd gehuurd door een Litouwer. “Hij was bijna nooit thuis”, weet buurman Rudy D’hoey. “Hij huurt het huis sinds anderhalf jaar. Omdat mijn vrouw van Russische origine is, hebben we hem nog geholpen toen hij bij de bank een huurwaarborg moest storten. Nadien heeft hij zich nooit meer laten zien. Hij zei dat hij sjacherde met tweedehandswagens maar ook daarvan hebben we hier nooit iets opgemerkt.”

De huurder van de woning is voorlopig spoorloos. Het huis werd intussen verzegeld en de politie heeft er post gevat in de hoop dat de man alsnog komt opdagen. Die kans lijkt intussen erg klein geworden.

Onder indruk

De bejaarde vrouw die overvallen werd, verblijft intussen bij haar dochter. “Ze is zwaar onder de indruk van de feiten”, vervolgt Rudy. “Ze durft voorlopig niet meer alleen in haar huis slapen.”

De politie onderzoekt ook deze zaak verder. “Het slachtoffer was geïntimideerd toen er plots twee jongeren voor haar stonden en heeft spontaan geld gegeven maar echte bedreigingen zijn er niet geuit. We beschouwen het voorlopig wel als een overval. We hebben een beschrijving van de twee en zoeken nu naar mogelijke verdachten. Een verband met de plantage is er zeker niet.”