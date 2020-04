Politie schrijft al 366 corona-pv’s uit - Boetes belanden vanaf dit weekend in de stadskas Joris Vergauwen

21 april 2020

10u22 0 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas heeft al 366 corona-pv’s uitgeschreven, die betrekking hebben op 571 personen. Tot nu toe gingen de boetegelden naar de federale overheid, maar vanaf dit weekend belanden ze in de stadskas.

In totaal zijn er in Sint-Niklaas sinds 18 maart al 366 coronagerelateerde pv’s uitgeschreven, vooral voor het negeren van het samenscholingsverbod en voor ongeoorloofde verplaatsingen. In minder gevallen gaat het over het niet naleven van de verplichte sluiting. De 366 pv’s hebben betrekking op 571 personen.

De gemeenteraad van Sint-Niklaas zet komende vrijdag het licht op groen om de inbreuken op artikel 187 van de Wet van 15 mei 2007 strafbaar te stellen met gemeentelijke administratieve sancties. “Tot nu toe is de lokale politie boetes aan het uitschrijven voor de federale overheid. Daar komt vanaf vrijdag verandering in. Na de gemeenteraadsbeslissing van vrijdag zullen de boetegelden naar de stad zelf gaan”, aldus burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA).

Onmiddellijke inning?

Iedereen kent intussen de coronaboetes van 250 euro. Voor velen is het nog onduidelijk wat de ‘onmiddellijke inning’ precies betekent. “Er zijn twee procedures. Ofwel is er de onmiddellijke inning, maar dat is niet verplicht. Dat kan alleen met een akkoord van de overtreder. Als de overtreder daar niet op ingaat, stelt de politie een pv op en bezorgt dat aan de GAS-dienst. Dan wordt een brief gestuurd naar de overtreder, met een boete van 250 euro. Dat is het vast bedrag, in tegenstelling tot de gewone GAS-boetes die tussen 0 en 350 euro liggen. Bovendien is er na ontvangst van die brief nog verweer mogelijk, binnen de dertig dagen. Als de sanctionerend ambtenaar dat verweer niet aanvaardt en de overtreder nog niet akkoord is, kan er nog een beroepsprocedure volgen voor de politierechtbank. Er zijn dus wel degelijk beroepsmogelijkheden”, klinkt het bij de stad.

Subjectief

Gemeenteraadslid Frans Wymeersch (Vlaams Belang) stelt zich wel vragen bij de subjectiviteit. “De interpretatie en de toepassing hangt soms af van welke verbalisant je tegenkomt. Het is allemaal heel subjectief, in hoofde van de overtreder én van de verbalisant.” Burgemeester Lieven Dehandschutter weerlegt dat. “Als agenten een vaststelling doen, gebeurt dat op basis van de feiten. Daarover oordelen ze. Missen is menselijk, en niemand is zonder fouten, maar toch is het overgrote deel van de vaststellingen die onze agenten doen correct, objectief en zonder vooringenomenheid. Van de bijna 600 mensen die een coronaboete hebben gekregen, zijn er slechts enkelen die dat niet correct vonden. En ondertussen krijg ik nog heel veel signalen van inwoners dat er inbreuken gebeuren. We kunnen echter niet op elke hoek van de straat een patrouille zetten. Er is een versterkte inzet van onze politie, al vijf weken, omdat het ook nodig is. Het is niet plezierig, maar de regels moeten we wel verder opvolgen. De aandacht mag niet verslappen.”