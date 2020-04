Politie roept op om coronamaatregelen te blijven respecteren: opnieuw meer interventies en verkeersongevallen Kristof Pieters

26 april 2020

15u28 6 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas roept de burger op om de coronamaatregelen te blijven respecteren en dus ook meer ‘in je kot’ te blijven. Voor het eerst sinds de start van de crisis, is er opnieuw een stijging van het aantal interventies.

“We merken dat we bijna terug op het ‘normale’ niveau zitten”, zegt korpschef Gwen Merckx. “ Hoe later op de dag, hoe meer inbreuken we vaststellen. Alle meldingen die we krijgen van mogelijke overtredingen zullen we ter plaatse controleren. Dat levert in twintig procent van de gevallen ook effectief een proces-verbaal op. Het wordt ook drukker op de baan en bijgevolg doen er zich opnieuw meer ongevallen voor.”

Afgelopen weekend waren er drie verkeersongevallen met stoffelijke schade. Een daarvan was op de N41 richting Hulst. Na controle bleek een van de bestuurders gedronken te hebben en maakte hij ook een niet-essentiële verplaatsing.

Op het Koningin Elisabethplein moest de politie dan weer op zoek gaan naar de ouders van een aantal kleine kinderen die er alleen rondliepen. In het Koningin Fabiolapark werden een aantal processen-verbaal opgesteld voor nachtlawaai en huiselijk geweld.

De korpschef herhaalt nog eens de oproep om alle coronamaatregelen na te leven. De politie blijft ook extra controles uitvoeren.