Politie onderzoekt filmpje van zinloos geweld in Stationsstraat Sint-Niklaas Kristof Pieters

20 augustus 2019

20u20 136 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas is op zoek naar zowel de dader als slachtoffers van een geval van zinloos geweld in de Stationsstraat. Een filmpje waarop te zien is hoe een man rake klappen krijgt, gaat viraal op sociale media maar de politie kreeg vreemd genoeg geen enkele melding binnen. Intussen raakte bekend dat de feiten al dateren van mei dit jaar.

Het was Vlaams volksvertegenwoordiger Filip Brusselmans (Vlaams Belang) die het filmpje dinsdag op zijn facebookpagina postte en een oproep deed om het delen. Dit gebeurde intussen massaal. Op de beelden is te zien hoe een man rake klappen krijgt. Een tweede slachtoffer roept dat hij invalide is en lijkt zo te ontkomen aan een pak slaag. Het is onduidelijk wat de aanleiding was voor het incident.

De politie van Sint-Niklaas heeft de beelden intussen ook gezien maar heeft geen melding binnengekregen. “Het lijkt het ons niet om feiten van vandaag te gaan”, zegt commissaris Dirk Oosterlinck. “We doen daarom een oproep naar de slachtoffers om zich te melden bij de politie. De beelden lijken ons ook bruikbaar om de dader te proberen identificeren. We nemen de feiten alleszins ernstig.”

Intussen raakte bekend dat de feiten al dateren van mei dit jaar. Mogelijk werd er toen klacht ingediend maar dat moet nog nagetrokken worden.