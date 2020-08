Politie neemt vijf nieuwe voertuigen in gebruik: “Zetten vergroening wagenpark verder” Joris Vergauwen

11 augustus 2020

18u15 0 Sint-Niklaas De lokale politie van Sint-Niklaas heeft vijf nieuwe voertuigen in gebruik genomen. Het gaat om vier elektrische wagens voor de wijkpolitie en een hyperuitgeruste combi, die onder meer over een warmtecamera beschikt.

De vergroening van het wagenpark van de lokale politie is al een tijdje bezig. Bij de 34 politievoertuigen waren er al zeven hybride en één volledig elektrisch. Bij de wijkpolitie hebben de 22 wijkinspecteurs allemaal een eigen elektrische fiets. Het team beschikt ook over twee elektrische bromfietsen. Daar komen nu vier volledig elektrische wagens bij. “Meestal gaan de wijkinspecteurs op pad met de fiets, maar soms is er een wagen nodig als er langere afstanden moeten worden afgelegd, zoals voor het woningtoezicht in vakantieperiodes, bijstand aan gerechtsdeurwaarders of bij evenementen en acties”, schetst korpschef Gwen Merckx.

De vier nieuwe wagens van de wijkpolitie zijn Nissan Leafs, van garage De Witte uit Sint-Gillis-Waas. Volledig opgeladen, kunnen de teams 395 kilometer met het voertuig rijden. In de ondergrondse garage van het Politiehuis zijn twee oplaadpunten. Volgend jaar zal de parking voor de politievoertuigen ook een overkapping krijgen met zonnepanelen en extra laadpalen voor elektrische voertuigen.

Warmtecamera

Verder beschikt de interventie ook over een nieuwe combi. En die is hyperuitgerust, zo klinkt het bij de lokale politie. Naast alle materiaal dat interventieploegen nodig hebben, is er onder meer ook een chiplezer om de baasjes van weggelopen huisdieren te traceren en is er een compacte warmtecamera aanwezig in de combi. Bedoeling is om alle combi’s daarmee uit te rusten. “Daarmee kunnen inspecteurs bijvoorbeeld menselijke warmte opsporen bij een verdwijning of nagaan hoelang een auto al stilstaat door de temperatuur van de motorkap te meten. Soms is dat belangrijk in een gerechtelijk onderzoek.”