Politie maakt balans op van ‘donkere dagenoffensief’ Kristof Pieters

18 februari 2020

13u38 1 Sint-Niklaas Tijdens de donkere wintermaanden heeft de politie Sint-Niklaas haar ‘donkere dagenoffensief’ uitgevoerd. Concreet betekende dit extra controles op inbraak, snelheid, rijden onder invloed van alcohol en drugs, en fietsverlichting. Ook vonden er bijkomende patrouilles in de winkelstraten en het Waasland Shoppingcenter plaats.

Naar aanleiding van de eindejaarsaankopen en soldenperiode patrouilleerde de wijkpolitie 255 extra uren in de winkelstraten.

De politie voerde in december 20.219 snelheidscontroles uit. Hierbij werden 1.042 overtredingen (5%) vastgesteld, waarvan 8 bestuurders in aanmerking komen voor intrekking van het rijbewijs. Op de N16 scheurde een ‘laagvlieger’ voorbij aan 149 km/u in een zone van 50 km/u. In de bebouwde kom (Prins Boudewijnlaan) was 108 km/u de hoogst gemeten snelheid. Daarnaast controleerde de politie tijdens de winterse BOB-actie 4.160 bestuurders op rijden onder invloed van alcohol en drugs. 1,7% van alle gecontroleerde bestuurders had te veel gedronken. Heel wat minder dan de 2% voor de gehele provincie Oost-Vlaanderen. Het percentage blijft stabiel ten opzichte van het jaar 2019 (1,7%).

Zwaargewond

Toch blijft alcohol wel een belangrijke oorzaak van verkeersongevallen. In de periode december 2019 – januari 2020 vonden 33 ongevallen met lichamelijk letsel (19 in het weekend, 14 tijdens de week) plaats, waarvan alcohol de oorzaak was. Bij deze ongevallen raakten 3 mensen zwaargewond (in het weekend) en 41 mensen (24 in het weekend, 17 tijdens de week) lichtgewond.

De controles op correcte fietsverlichting werden vooral in het stadscentrum uitgevoerd. Hierbij stelde het fietsteam van de politie Sint-Niklaas 39 inbreuken vast.

Tot slot was de politie tijdens de donkere dagen ook extra waakzaam voor inbraken. In totaal ontving de politie 42 aanvragen tot afwezigheidstoezicht en voerde zij 427 effectieve controles uit.