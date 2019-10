Politie krijgt ‘versterking’ voor actie tegen gauwdieven op donderdagse markt Kristof Pieters

03 oktober 2019

Bezoekers van de wekelijkse markt in Sint-Niklaas konden donderdag Pick en Pock tegenkomen. Zij gingen na of je portefeuille niet voor het grijpen lag in handtassen, mandjes, rugzakken, kinderwagens enzovoort. De politie was heel blij te moeten vaststellen dat 95 % van de marktbezoekers in orde was. Hierdoor hadden de twee mascottes veel tijd voor het uitdelen van gadgets.