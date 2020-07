Politie houdt toezicht aan De Ster en kijkt toe op naleven coronamaatregelen Kristof Pieters

19 juli 2020

13u53 0 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas heeft zaterdag een aantal bezoekers van recreatieoord De Ster moeten aanmanen om de coronarichtlijnen rond de sociale afstand na te leven.

De verwachte overrompeling aan zee bleef grotendeels weg en blijkbaar kozen veel mensen voor wat waterplezier dichter bij huis. Het recreatiedomein De Ster kreeg zaterdag alleszins heel wat bezoekers over de vloer. De politie hield toezicht en moest wel geregeld mensen aanmanen om de sociale afstand na te leven. “We stelden vast dat er vooral aan de kassa een lange rij mensen stond”, zegt commissaris Hedwig Smet. “Niet iedereen hield genoeg afstand. We roepen op om, zeker wanneer u in een rij staat te wachten, genoeg ruimte te laten en een mondmasker te dragen.”