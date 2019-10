Politie haalt zwalpende dronken man van drukke weg Kristof Pieters

26 oktober 2019

23u40 0 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas kreeg vrijdagavond rond 23 uur verschillende meldingen van een man die midden op straat liep in de Leon Scheerderslaan.

De man droeg donkere kledij en was nauwelijks zichtbaar. Hoewel er een breed voetpad voorhanden is, koos de man het midden van de rijbaan om zijn weg verder te zetten. De politie ging ter plaatse en moest even zoeken maar kon de man uiteindelijk aantreffen op de westelijke tangent. Hij bleek zwaar dronken te zijn en werd bestuurlijk aangehouden. Hij mocht zijn roes in de cel uitslapen.