Politie haalt dronkenman uit woning van zijn moeder Kristof Pieters

13 april 2020

11u52 3 Sint-Niklaas De politie moest maandagochtend tussenbeide komen in de Plezantstraat in Sint-Niklaas waar een dronken persoon voor moeilijkheden zorgde.

Voorbijgangers hadden rond 7.20 uur alarm geslagen nadat ze zagen hoe de laveloze man probeerde in te stappen in een auto. Toen dit niet lukte, ging hij een woning binnen. De politie voerde een controle uit. Het bleek om het huis te gaan van de moeder van de man. Hij was zo dronken dat hij geen besef meer had van tijd of plaats. De man werd dan ook meegenomen om te ontnuchteren in de cel.