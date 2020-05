Politie controleert tonnagebeperking op N403, twee chauffeurs op de bon geslingerd Kristof Pieters

21 mei 2020

10u21 0 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas heeft dinsdag het doorrijverbod gecontroleerd voor verkeer boven de 3,5 ton op de N403.

De controle gebeurde aan Patershoek in de richting van de E34. De tonnagebeperking werd enkele maanden geleden ingevoerd om het sluipverkeer van vrachtwagens tussen de E17 en E34 aan banden te leggen. Het negeren van de tonnagebeperking is een derdegraadsovertreding. Twee bestuurders waren in overtreding en moesten onmiddellijk 174 euro betalen.