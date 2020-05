Politie controleert opnieuw snelheid in schoolomgeving Kristof Pieters

20 mei 2020

11u26 0 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas voerde de afgelopen dagen opnieuw verhoogde snelheidscontroles uit in de schoolomgeving. In het algemeen was alles rustig en hielden de meeste mensen zich mooi aan de opgelegde snelheid.

Op donderdag 14 mei werd er gecontroleerd in de Langhalsbeekstraat. Er werden 200 voertuigen gecontroleerd. Er werden 6 overtredingen vastgesteld, de hoogst gemeten snelheid was 73 km/u in de bebouwde kom.

In de Weynstraat werden op diezelfde dag 70 voertuigen gecontroleerd waarvan 20 bestuurders in overtreding. De hoogst gemeten snelheid was 85 km/u binnen de zone 50 km/u.