Politie controleert op dronken sturen en straatracen Kristof Pieters

10 juli 2019

18u27 1 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas heeft dinsdag tussen 18 uur ‘s avonds en 2 uur ’s nachts enkele BOB-controleacties gehouden tegen rijden onder invloed.

In totaal werden 101 bestuurders gecontroleerd. 1 chauffeur bleek dronken te sturen. Zijn rijbewijs werd ingetrokken voor 6 uren. 1 passagier droeg geen gordel. Tot slot bleek het kinderbeveiligingssysteem bij één wagen niet in orde te zijn. Daarnaast controleerde de politie ook op ‘straatracers’ aan onder meer het Sint-Jansplein en in de A. De Jonghestraat. Daar bleek het rustig te zijn.