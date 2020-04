Politie controleert op coronarichtlijnen, die worden over het algemeen goed opgevolgd Kristof Pieters

05 april 2020

13u51 4 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas heeft het voorbije weekend op heel wat plaatsen en tijdstippen controles gedaan op de naleving van de coronarichtlijnen. Die werden over het algemeen goed opgevolgd.

Tot en met vrijdagochtend werden er sinds de start van de coronacrisis 100 processen-verbaal uitgeschreven. Daarbij waren in totaal 206 mensen betrokken. Twee van die pv’s werden vrijdag nog opgesteld voor bedrijven die zich niet aan de regels hielden.

Zaterdagnamiddag hield het fietsteam van de politie een gerichte controle op de Grote Markt. Daar werden in totaal 52 mensen en bestuurders aan de kant gezet. Niemand bleek in de fout te zijn. Ook in de Vossekotstraat, Vrasenestraat, Sint-Gillisbaan en Patershoek voerden agenten zaterdag controles uit. Dat leverde in totaal vijf processen-verbaal op. “We onderzoeken ook alle meldingen die we van burgers krijgen”, zegt korpschef Gwen Merckx. “Daardoor gingen we onder meer langs bij een woning op de Koning Astridlaan waar een tuinfeest met veel mensen aan de gang was. Ook daar werd een proces-verbaal opgesteld.”

Volgens de korpschef worden de coronamaatregelen in Sint-Niklaas door het overgrote deel van de inwoners goed opgevolgd. “Het percentage mensen dat zich niet aan de regels houdt, is relatief gezien heel klein”, klinkt het tevreden.