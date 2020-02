Politie controleert in zone 30: 1 op 3 te snel Kristof Pieters

05 februari 2020

De politie van Sint-Niklaas heeft dinsdagmiddag gecontroleerd in de schoolomgeving in de Breedstraat, een zone met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. In totaal werden er 305 voertuigen gecontroleerd op snelheid. 116 bestuurders waren in overtreding. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 67 per uur. Deze overtreder zal zich mogen verantwoorden voor de politierechter.

Dinsdagochtend was er ook al een snelheidscontrole in de zone 30 van de schoolomgeving in de Edgard Tinelstraat in Sinaai. 55 voertuigen werden gecontroleerd en negen bestuurders waren in overtreding. De hoogste snelheid bedroeg 68 kilometer per uur. Ook deze bestuurder mag het gaan uitleggen in de politierechtbank.