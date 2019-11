Politie controleert fietsverlichting op fietssnelweg Kristof Pieters

25 november 2019

16u27 2 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas heeft maandagochtend een fietscontrole uitgevoerd aan de fietssnelweg ter hoogte van het Westerplein en op Driekoningen ter hoogte van kleding De Waele.

In totaal werden 455 fietsers gecontroleerd. 91% van de gecontroleerde fietsers was in orde met de verlichting. 31 fietsers kregen een opmerking in verband met het ontbreken of gebrekkig fietsverlichting.