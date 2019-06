Politie controleert bezoekers Thé Dansant op drugs: 2.200 euro aan onmiddellijke inningen Kristof Pieters

24 juni 2019

15u30 0 Sint-Niklaas Op het recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas vond afgelopen weekend voor de tweede keer het festival Thé Dansant plaats. De politie controleerde 400 feestvierders op drugs. 13 personen bleken positief.

Thé Dansant was dit jaar aan zijn tiende editie toe en voor het tweede jaar op rij streek de organisatie neer op het recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas. Dit jaar stond het festival in het thema van Atlantis. Er kwamen ongeveer 4.600 feestvierders langs. Er waren geen noemenswaardige incidenten en de sfeer was gemoedelijk.

De politie was wel nadrukkelijk aanwezig en controleerde ook intensief op drugs. Zo’n 400 feestvierders werden gecontroleerd. 13 personen waren positief. Het ging voornamelijk om cannabis, kleine hoeveelheden MDMA, XTC en cocaïne. Zoals gebruikelijk bij grote evenementen schreef de politie onmiddellijke inningen uit bij wie op drugs werd betrapt. In totaal moesten de overtreders samen zo’n 2.200 euro ophoesten.