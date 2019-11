Politie controleert 590 chauffeurs op alcohol tijdens ‘verkeersveilige nacht’ Kristof Pieters

30 november 2019

20u40 0 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas heeft vrijdagavond deelgenomen aan de ‘verkeersveilige nacht’. Het korps kreeg hulp van studenten van de politieschool Paulo voor het bemannen van controleposten op de N41 en N16.

In totaal werden 590 bestuurders gecontroleerd op alcohol. 584 bestuurders bliezen ‘safe’ en 6 bestuurders waren onder invloed van alcohol. Daarvan zaten er 2 in de alarmfase. Zij waren hun rijbewijs 3 uur kwijt en kregen een geldboete van 179 euro boete. 4 bliezen positief waarvan 3 hun rijbewijs voor 6 uur werd ingetrokken en 1 chauffeur was zijn rijbewijs meteen kwijt voor 15 dagen.

Daar bovenop werd er nog 7 processen-verbaal opgesteld voor geen geldig keuringsbewijs, sturen tijdens een rijverbod, geen rijbewijs, het toevertrouwen van een voertuig aan persoon zonder rijbewijs, het niet naleven van de voorwaarden van een voorlopig rijbewijs en ééntje tegen de begeleider van iemand met een voorlopig rijbewijs. Er werden ook 3 processen-verbaal opgemaakt voor tekortkomingen op vlak van technische eisen van het voertuig.