Politie bespuwd door man die probeert zijn tent op te zetten op Grote Markt Kristof Pieters

15 april 2020

12u08 3 Sint-Niklaas De onderzoeksrechter in Dendermonde heeft een 43-jarige man uit Sint-Niklaas onder aanhoudingsmandaat geplaatst nadat hij enkele agenten had bespuwd. Dit gebeurde nadat hij om onduidelijke redenen in het midden van de nacht bezig was met zijn tent aan het opzetten op de Grote Markt.

De feiten deden zich voor in de nacht van donderdag op vrijdag omstreeks 3 uur. Een patrouille van de politie Sint-Niklaas merkte een man op die op de Grote Markt zijn tent aan het opzetten was. De verdachte, een 43-jarige man uit Sint-Niklaas, stelde zich weerspannig op. Hij bedreigde de verbalisanten en spuwde naar hen toen zij de tent in beslag namen. Ook in de politiecombi bleef de man roepen en spuwen. Eenmaal in de politiecel probeerde de man de camera af te dekken.

De verdachte raakte bij de schermutseling zelf lichtgewond aan zijn wenkbrauw en slaap, maar bij overbrenging naar het ziekenhuis weigerde hij alle medische verzorging. De ‘coronaspuwer’ werd vrijdag door het parket voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Hij werd onder aanhoudingsmandaat geplaatst. De raadkamer heeft zijn aanhouding dinsdag bevestigd.