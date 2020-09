Politie beboet ook fietsers voor gsm’en achter stuur Kristof Pieters

04 september 2020

14u58 2 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas is gestart met extra toezicht in de schoolomgevingen, op de schoolroutes en in de fietsstraten. Daarbij controleert men alle weggebruikers. Zo werden de afgelopen twee dagen zes fietsers beboet voor het gsm’en achter het stuur.

“Dit is niet alleen gevaarlijk voor de fietser zelf omdat hij/zij minder aandacht heeft voor het verkeer. Maar je verliest als fietser ook veel sneller de controle over het stuur”, klinkt het bij de politie. Tijdens de controles konden agenten ook een autobestuurder op heterdaad betrappen met de gsm in de hand.

Zeven automobilisten kregen een boete omdat ze zich foutief of hinderlijk parkeerden. Drie bestuurders begingen een overtreding omdat ze een fietser inhaalden in een fietsstraat.

Tot slot hield de verkeerspolitie een snelheidscontrole in de schoolomgeving van de Gavermolenstraat in Belsele (zone 30). De resultaten waren bedroevend: maar liefst 54 % van de chauffeurs reed te snel! Ze mogen zich allemaal verwachten aan een boete. De hoogst gemeten snelheid was 62 km/u.