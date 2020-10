Poederbrief voor Conner Rousseau blijkt onschuldig Kristof Pieters

02 oktober 2020

17u01 1 Sint-Niklaas De De poederbrief die donderdagochtend werd aangetroffen op het vroeger adres van sp.a-voorzitter Conner Rousseau bevatte geen gevaarlijke componenten. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen nadat de brief werd overgebracht naar het labo voor sporenonderzoek.

“Uit de analyse is gebleken dat het poeder ongevaarlijk is”, zegt woordvoerster Jana Vanmeerhaeghe. “Het onderzoek naar de afzender loopt volop.”

De poederbrief lag in de brievenbus van een woning in de Prinses Josephine Charlottelaan in Sint-Niklaas en was gericht aan sp.a-voorzitter Conner Rousseau. Die woont er echter al een tijdje niet meer. Hij betreurt dat de nieuwe bewoners de dupe zijn geworden. “Het gaat hier om een gezin met twee kinderen en als er plots politie en brandweer voor de deur staan voor een poederbrief is dat best een traumatische ervaring”, klinkt het. “Je kan mijn mening niet delen, maar stop met haatdragen.”