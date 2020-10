Poederbrief aangetroffen op voormalig adres Conner Rousseau: geen gevaar ADN

Bron: Belga 0 Sint-Niklaas Het wit poeder dat donderdagvoormiddag werd aangetroffen in een brief op het voormalige adres van sp.a-voorzitter Conner Rousseau in Sint-Niklaas, bevatte geen gevaarlijke componenten. Dat zegt het parket Oost-Vlaanderen, dat een onderzoek voert naar de afzender.

De brief werd gevonden in de brievenbus van de woning aan de Prinses Joséphine Charlottelaan in Sint-Niklaas. De brief was gericht aan Conner Rousseau en de bewoners hadden gezien dat die een wit poeder bevatte. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en brandweermannen in beschermende pakken kwamen de brief ophalen. Niemand raakte gewond.

Rousseau woont al anderhalf jaar niet meer in Sint-Niklaas maar op internet wordt hij nog altijd aan het adres gelinkt. Volgens de huidige bewoners was het niet de eerste keer dat ze bedreigende post voor Rousseau ontvingen.



Het parket van Oost-Vlaanderen startte een opsporingsonderzoek en liet de brief onderzoeken in het labo. Er werden geen gevaarlijke componenten aangetroffen en de brief werd ook onderzocht op sporen van de afzender. Het onderzoek naar de afzender loopt volop, zegt het parket.

