Plutomobiel rijdt stad rond: “Met bakfiets naar kinderen voor creatief plezier” JVS

23 juli 2019

18u23 0 Sint-Niklaas Kinderen kunnen zich deze zomer op heel wat plaatsen uitleven met de Plutomobiel. Dat is een bakfiets vol speel- en knutselmateriaal om aan de slag te gaan met theater, dans, verhalen, muziek, beeld en media. Door de hitte rijdt de Plutomobiel, net als de Pretcamionet, de komende dagen alleen in de voormiddag uit.

Vorige zomer hielden de vzw Jos en het Cultuurcentrum in Sint-Niklaas al enkele testritten met de Plutomobiel. Het zorgde in een paar stadswijken voor veel voldoening, waardoor de bakfiets deze zomer opnieuw van de partij is. De Plutomobiel is een kunsteducatief vakantieproject, ontwikkeld door vzw Pluto uit Antwerpen. Ervaren begeleiders rijden met die bakfiets langs pleintjes waar kinderen buiten spelen en brengen kunsteducatie tot bij hen op schoot. “Aan de hand van een creatief spelhandboek én materialen in de bakfiets doen we samen verschillende kunstzinnige activiteiten. We trachten kinderen te bereiken die niet zo makkelijk hun weg vinden naar het reguliere vrijetijdsaanbod. Via deze Plutomobiel maken zij toch op een laagdrempelige manier kennis met theater, dans, verhalen, muziek, beeld en media”, klinkt het bij Nnena, Jolien, Evelyne en Oona, die op de trappers staan van de Plutomobiel.

Kinderen hoeven zich niet in te schrijven of aan te melden. Het is een heel vrijblijvend en gratis aanbod. De Plutomobiel fietst de laatste twee weken van juli en augustus naar verschillende pleintjes in Sint-Niklaas. De activiteiten vinden telkens plaats tussen 14 en 17 uur en zijn gratis. Alleen deze week woensdag en donderdag rijdt de Plutomobiel tussen 10 en 13 uur uit, omwille van de hitte.

De voorbije twee dagen was de Plutomobiel in het Gerdapark. Op woensdag 24 juli trekt het team naar de Baenslandwijk, op donderdag 25 en 26 juli naar het Elisabethplein, op maandag 29 en dinsdag 30 juli naar de Witte Molen en op woensdag 31 juli naar de Rootputstraat. In augustus is de Plutomobiel in het Reynaertpark (1/8), op het Jan Breydelplein (2/8), in de nieuwe Watermolenwijk (19-20/8), de Baenslandwijk (21/8), het Koningin Fabiolapark (22-23/8), in de Kazernestraat (26-27/8), de Rootputstraat (28/8) en de Clementwijk (29-30/8).

Info: Plutofoon: 0472/03.28.27, plutomobiel@sint-niklaas.be, www.jos.be/plutomobiel.