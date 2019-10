Plofkraak op bankkantoor in Sint-Niklaas Kristof Pieters

30 oktober 2019

04u54 60 Sint-Niklaas In het Oost-Vlaamse Sint-Niklaas hebben onbekenden vannacht een plofkraak gepleegd op een bankkantoor van Argenta. Bij de ontploffing werd heel wat schade aangericht aan het bankfiliaal en ook enkele auto’s werden beschadigd. Er wordt onderzocht of er sprake is van buit.

De plofkraak gebeurde rond 1.30 uur op het filiaal van Argenta aan Vijfstraten in Sint-Niklaas. Buurtbewoners werden opgeschrikt door een een enorme knal. De geldautomaat werd door de ontploffing uit het gebouw geslingerd tot tegen een geparkeerde auto. “Er is aanzienlijke materiële schade, zegt parketwoordvoerster An Schoonjans. “Zowel aan het kantoor als het gebouw waar het deel van uitmaakt. Ook enkele voertuigen in de omgeving werden beschadigd. Er wordt onderzocht of er sprake is van buit. De daders zijn voorlopig spoorloos.”

Vorige week vonden twee plofkraken plaats op bankkantoren in Stabroek en Essen.