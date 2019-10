Plofkraak op bankkantoor in Sint-Niklaas IB

30 oktober 2019

04u54

Bron: VRT, Radio 1 32 Sint-Niklaas In het Oost-Vlaamse Sint-Niklaas hebben onbekenden vannacht een plofkraak gepleegd op een bankkantoor van Argenta. Dat bevestigt de Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. De schade is groot en ook een aanpalende woning werd getroffen.

De plofkraak gebeurde rond 1.30 uur op het kantoor in de straat Vijfstraten in Sint-Niklaas. Er is aanzienlijke materiële schade en ook een aanpalende woning werd beschadigd, zegt het parket. De daders zijn voorlopig spoorloos. Volgens de eerste gegevens is er buit gemaakt, maar de omvang is niet duidelijk.

Vorige week vonden nog twee plofkraken plaats op bankkantoren in Stabroek en Essen.