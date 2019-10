Plofkraak bij Argentafiliaal in Sint-Niklaas: “De geldautomaat werd tot tegen een geparkeerde auto geslingerd.” Kristof Pieters

30 oktober 2019

04u54 395 Sint-Niklaas Vier gangsters hebben vannacht een plofkraak gepleegd op een bankkantoor van Argenta. Bij de ontploffing raakten zowel het bankfiliaal als enkele geparkeerde auto’s zwaar beschadigd. Op het eerste zicht lijkt er geen buit gemaakt. Buren waren getuige hoe drie mannen probeerden de geldladen te verwijderen terwijl een vierde op de uitkijk stond. Ze sloegen te voet op de vlucht.

De plofkraak gebeurde rond 1.30 uur op het filiaal van Argenta aan Vijfstraten in Sint-Niklaas. Buurtbewoners werden opgeschrikt door een een enorme knal. De geldautomaat werd door de ontploffing uit het gebouw geslingerd tot tegen een geparkeerde auto. Carina Van Laere woont rechtover het bankfiliaal en ging meteen aan het raam poolshoogte nemen. “Ik zag vier mannen lopen. Drie stonden gebukt over de automaat en probeerden de geldladen eruit te halen. Een vierde, een iets oudere en struis gebouwde man, stond midden op de rijbaan op de uitkijk. Hij gaf plots een sein aan de andere en daarna sloegen ze te voet op de vlucht via de achterzijde van het bankkantoor. Ik denk dat ze via de tuinen verdwenen zijn.”

Mogelijk stond de vluchtwagen van de gangsters in de Rootputstraat geparkeerd. De politie was snel ter plaatse na de eerste melding van een explosie maar de daders konden ontkomen. “De materiële schade is aanzienlijk”, zegt parketwoordvoerster An Schoonjans. “Het pand waarin het kantoor is gevestigd, werd ernstig beschadigd door de ontploffing en ook meerdere voertuigen in de buurt liepen schade op. Het labo van de federale gerechtelijk politie van Oost-Vlaanderen voerde een sporenonderzoek uit. Het onderzoek naar verdachten, omstandigheden, eventuele buit of linken met andere feiten is nog volop aan de gang.” De explosie moet enorm geweest zijn. In het bankkantoor sneuvelden verschillende ramen en staan zelfs de binnenmuren krom door de luchtverplaatsing. De daders werden ook gefilmd door de bewakingscamera aan de gevel van het gebouw. De beelden worden nog onderzocht.

Inktpatronen in werking getreden

Volgens Argenta lijkt er op het eerste zicht geen buit te zijn. “Onze specialist heeft vastgesteld dat de cassettes met geld nog in de geldautomaat zaten”, zegt woordvoerster Christine Vermylen. “Indien er toch geld is buitgemaakt, zouden de biljetten onbruikbaar zijn want het intern mechanisme met inktpatronen is in werking getreden.”

Vorige week vonden ook al twee plofkraken plaats op bankkantoren in Stabroek en Essen. In Essen ging het eveneens om een kantoor van Argenta. “We gaan bekijken of er nieuwe beveiligingsmaatregelen moeten komen”, vervolgt Vermylen. “Eerder hebben we reeds alle automaten aan de grens met Nederland vervangen door exemplaren met een dubbele kluis.” Het Argenta-filiaal in Sint-Niklaas zal woensdag de deuren gesloten houden. “Onze klanten kunnen momenteel terecht in ons kantoor in Beveren en het kantoor in Sint-Niklaas zal vermoedelijk in de loop van volgende week opnieuw open gaan.”

Schrik voor daders

Voor de buren was het alleszins goed schrikken. Verschillende bewoners waren getuige van de plofkraak maar durfden niet buiten gaan uit schrik voor de daders. “Je weet maar nooit of ze ook gewapend waren”, klinkt het. Ook Carina Van Laere hield zich veilig op afstand. “Toen we de knal hoorden dachten we wel onmiddellijk aan de bank en niet aan een of ander ongeval. We hadden in het nieuws al gehoord van de andere plofkraken en mijn echtgenoot zei nog dat het vroeg of laat hier ook wel eens kon gebeuren. We zitten immers ook maar op een boogscheut van de grens met Nederland. Je ziet op televisie soms beelden van de ravage na een plofkraak maar als het dan voor je deur gebeurt, is het toch wel schrikken.”