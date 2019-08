Pieter D’Hooghe (28) is ‘Schoonste Boer van Vlaanderen’ Kristof Pieters

18 augustus 2019

12u07 0 Sint-Niklaas Melkveehouder Pieter D’Hooghe uit Nieuwkerken is zaterdagavond verkoezen tot ‘Schoonste Boer van Vlaanderen’. Hij haalde niet alleen het meeste likes op facebook met zijn promotiefilmpje maar overtuigde de jury ook bij de presentatie op het podium van de Landelijke Gilde.

De verkiezingsshow vond plaats in een feesttent in Stekene waar de plaatselijke Landelijke Gilde haar honderdjarig bestaan vierde. Vijf kandidaten mochten er strijden voor de titel van ‘Schoonste Boer van Vlaanderen’ en werden op de rooster gelegd door Wendy Van Wanten. “Het draait echter niet om het uiterlijk alleen”, zegt Filip Moorthamers, voorzitter van de Landelijke Gilde Stekene. “Deze wedstrijd gaat meer over de schoonste stiel van Vlaanderen. Daarom dat we de kandidaten een aantal doe-opdrachten hebben voorgelegd en onderworpen hebben aan een intelligentiequiz.”

Onze regio was vertegenwoordigd door Pieter D’Hooghe uit Nieuwkerken en Laurens Carmeliet uit Moerbeke. De 28-jarige melkveehouder wist de jury het meest te overtuigen en scoorde ook erg goed op de praktische proeven en kennisvragen. “Ik ben enorm blij met deze titel”, glundert Pieter. “Ik zie het volledig zitten om als ambassadeur van de landbouw onze sector in een positiever daglicht te plaatsen. Een gepersonaliseerd lintje is in de maak en wellicht zal ik hier en daar we eens gevraagd worden op een landbouwbeurs.” Wendy Van Wanten is alvast onder de indruk van de jonge boer. Ze mocht hem naast een beker en een lintje ook een prijzenpakket in natura overhandigen. “Het maïszaad zal goed van pas komen maar het inplannen van een ‘weekendje weg’ wordt iets moeilijker”, lacht Pieter. “In de zomer is het alleszins veel te druk op de boerderij. Elk jaar gaat de riem er wel een paar dagen af voor een korte skivakantie in de winter. Maar ik zal ongetwijfeld nog wel ergens een gaatje vinden in de agenda.”