Per ongeluk over elektriciteitsdraad gesukkeld: stemcomputers in rusthuis Het Hof vallen uit JVS

26 mei 2019

16u10 0 Sint-Niklaas In Sint-Niklaas is de stembusgang zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Alleen in stembureau 47 in rusthuis Het Hof in de Hofstraat moesten kiezers lang geduld oefenen. Daar waren de stemcomputers uitgevallen nadat per ongeluk iemand over de elektriciteitsdraad was gesukkeld.

De stembusgang in de Wase hoofdstad is vandaag zonder ernstige incidenten verlopen. In het stadhuis, waar het praktische verloop van de verkiezingen de hele dag is opgevolgd, kijkt men terug op een normale dag. “Om 8.15 uur waren alle 62 stembureaus opgestart. Er was een piek aan de bureaus tussen 10 en 12 uur. Op sommige plaatsen was het erg druk en waren er behoorlijk lange wachtrijen. Maar nergens zijn incidenten, pannes of echte problemen geweest. Op één stembureau na”, klinkt het.

Vertraging

In bureau 47, in rusthuis Het Hof in de Hofstraat, was er rond 9.30 uur een elektriciteitspanne. Iemand had er per ongeluk de stekker uitgetrokken. Daardoor vielen de stemcomputers er uit. “Blijkbaar is in dat bureau iemand over de elektriciteitsdraad gestruikeld. Het is dus per ongeluk gebeurd. In dat bureau kon er een halfuur niet worden gestemd. Dat heeft er uiteraard voor vertraging gezorgd en op dat uur was het al heel druk.”

Het was ook voor het eerst dat er werd gestemd in het rusthuis. Al vaker werd de vraag gesteld om bij de verkiezingen iets te doen voor senioren, zodat ze makkelijker hun stem kunnen uitbrengen. Daarom richtte de stad bij wijze van experiment deze keer drie stembureaus in het rusthuis in. Zo konden vandaag ook de 161 bewoners van het rusthuis en de 45 bewoners van de assistentieflats gewoon gaan stemmen in de cafetaria van Het Hof.

Voor de bijzitters in de stembureaus was het een drukke dag in het rusthuis. Heel wat senioren hadden assistentie nodig aan de stemcomputers. “Maar het is toch heel goed dat we hier vandaag kunnen stemmen. Daar zijn we heel tevreden over", klonk het bij de oudste generatie kiezers.