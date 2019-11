Patiënten APZ Sint-Lucia organiseren ‘Herfstfeest for life’ JVS

06 november 2019

17u47 0 Sint-Niklaas In het algemeen psychiatrisch ziekenhuis Sint-Lucia in Sint-Niklaas hebben patiënten en medewerkers woensdagmiddag ‘Herfstfeest for life’ georganiseerd, een warm evenement op een herfstige dag ten voordele van de organisatie ‘Te Gek!?’.

Licht in de duisternis brengen, dat was de bedoeling van het herfstfeestje in het APZ Sint-Lucia woensdagmiddag. Niet alleen voor de patiënten, maar ook voor de medewerkers, hun familieleden, hun kinderen en vooral ook voor de organisatie Te Gek!?, die zich inzet om het taboe rond psychische problemen te doorbreken. De opbrengst van ‘Herfstfeest for life’ gaat dan ook naar die organisatie.

Het herfstfeest was een initiatief van de patiënten en de ergotherapeuten van Sint-Lucia. Eerst was er een grote Halloweenbingo, nadien ging iedereen aan tafel voor frieten, soep of gebak. Ondertussen kon men plaatjes aanvragen. Kinderen konden knutselen en lantaarntjes maken voor de griezeltocht, die bij het invallen van de duisternis op het programma stond op het domein van APZ Sint-Lucia, tussen de Ankerstraat en de Lamstraat.